Фестиваль «Крымская весна» в Уфе отменён

Фестиваль «Крымская весна», посвящённый шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который должен был пройти в Уфе 15 марта, отменён. Об этом сообщили организаторы праздника.

По их словам, такое решение было принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и мире. В частности, по всей России отменён ряд крупных массовых мероприятий.