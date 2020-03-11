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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Для IT-разработчиков Уфы, Казани и Самары пройдёт хакатон «Роснефти»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Нефтяная компания «Роснефть» проведет свой очередной соревновательный марафон (хакатон) для IT-разработчиков. Соревнования для студентов и аспирантов стартуют 16-17 апреля одновременно в трёх городах России – в Уфе, Самаре и Казани.

В этот раз марафон будет посвящен теме решения ИТ-задачи c применением классических математических методов (алгоритмы комбинаторной оптимизации, численные алгоритмы, алгоритмы оптимизации) и методов машинного обучения.

Участниками хакатона могут стать как начинающие, так и опытные специалисты в области математического моделирования, методов оптимизации, анализа данных и машинного обучения. Организаторы соревнований – научные институты Компании ООО «РН-БашНИПИнефть» (центр разработки линейки наукоёмкого корпоративного программного обеспечения) и АО «Самаранефтехимпроект», а также Казанский федеральный университет.

Победителей ждут призовой фонд в 275 тысяч рублей, предложения работы от Компании «Роснефть», а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах. Проигравших не будет – участие в соревновательном марафоне от лидера российской нефтянки позволит молодым специалистам оценить свои возможности на рынке и найти единомышленников для обмена знаниями и реализации совместных проектов.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте hackathon-rn.ru до 25 марта. Количество участников ограничено.

Справка:

Первый студенческий хакатон «Роснефти» состоялся в Республике Башкортостан, в мае 2019 года. Организатором выступило ООО «РН-БашНИПИнефть». На хакатоне были представлены две секции: «Машинное обучение и искусственный интеллект» и «Высокопроизводительные вычислительные алгоритмы и алгоритмы визуализации». 18 команд из 10 вузов за 12 часов выявили скрытые зависимости между прогнозными и фактическими параметрами работы скважины методом машинного обучения и разработали алгоритмы расчёта и визуализации 3D-модели нефтегазового месторождения. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей.

ООО «РН-БашНИПИнефть» – научно-исследовательский и проектный институт корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Институт обладает мощной ресурсной базой, большим научно-техническим и кадровым потенциалом, направленным на решение как стратегических, так и тактических задач ПАО «НК «Роснефть». ООО «РН-БашНИПИнефть» осуществляет полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений ПАО «НК «Роснефть». Основными направлениями деятельности Института являются разработка месторождений нефти и газа, геология и геофизика, информационные технологии, инжиниринг добычи, проектно-изыскательские работы. На базе ООО «РН-БашНИПИнефть» создан Центр разработки наукоемкого программного обеспечения, основной задачей которого является развитие корпоративной линейки прикладного ПО и импортозамещение зарубежных аналогов. Уже сейчас Институт осуществляет коммерциализацию ряда наукоемких программных продуктов, которые пользуется большим спросом на международном рынке https://rn.digital/.﻿

ИА «Башинформ»
Теги: Роснефть, Хакатон
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