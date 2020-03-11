Фестиваль «Крымская весна» в Уфе отменён

Фестиваль «Крымская весна», посвящённый шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который должен был пройти в Уфе 15 марта, отменён, сообщают организаторы праздника.

Решение об отмене принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и мире. В частности, по всей России отменён ряд крупных массовых мероприятий.