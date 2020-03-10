Ольга Панчихина: Проблемы семьи - под вниманием Общественной палаты России

﻿Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина рассказала ИА «Башинформ» о внеочередном пленарном заседании ОП РФ, на котором обсуждались поправки в Конституцию России.

«Основной вопрос внеочередного заседания Общественной палаты России был посвящён по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Прошло конструктивное обсуждение, до сегодняшнего дня поправки поступают и даже на пленарном заседании члены Общественной палаты вновь акцентировали на конкретных поправках, касающихся актуальных вопросов семьи и детей, поддержки соотечественников, уважения труда граждан и реализации социальных прав граждан и других. Члены палаты России выступили по различным поправкам, предложенным рабочей группой. Общественная палата региона на своей площадке в начале февраля организовала с участием экспертов, депутатов, органов власти и общественности общественное обсуждение поправок Конституции и у нас прозвучало достаточное количество предложений, которые мы направили в Общественную палату России», — говорит Ольга Панчихина.

﻿Рассматривались вопросы культурного наследия, межнационального взаимодействия. Участники разговора сошлись в главном: для всех народов русский язык является государствообразующим. «Но в тоже время мы как страна многонациональная и многоконфессиональная, должны с уважением относиться ко всем языкам, они на нашей большой территории так же могут быть государственными. Это очень важный момент», — прокомментировала Ольга Панчихина.

﻿На пленарном заседании рассматривалось участие общественных палат России и регионов в Дне голосования. На голосование по поправкам в Конституцию будут привлекать общественного наблюдателя. На заседании обсудили кодекс этики общественного наблюдателя, а также порядок регистрации и направления общественных наблюдателей на избирательные участки. К работе на участках будут привлекать волонтеров, которые будут вести разъяснительную работу по поправкам к Конституции.