Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Владимир Путин поддержал поправку в Конституцию, позволяющую обнулить президентские сроки Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поправку в Конституцию, позволяющую обнулить президентские сроки. ﻿ Депутаты Госдумы поправку поддержали: проголосовали «за» — 380, «против» — 44.

10 марта, выступая на заседании Госдумы, Путин ﻿поддержал поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков, уточнив, что это может быть возможно только в том случае, если данное положение одобрит Конституционный суд, сообщает Forbes.

«В принципе этот вариант [об обнулении президентских сроков] был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить Конституции. Мы же принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки», — сказал Путин.

При этом он высказался против снятия ограничений по числу президентских сроков из Конституции. Также он заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму.

Ранее сообщалось, что ﻿внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков ﻿предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Как стало известно, депутаты Госдумы поддержали поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Проголосовали «за» – 380 человек, 44 – «против», сообщает Meduza.

﻿Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.