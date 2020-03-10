Фото: администрация Уфы В Уфе труженице тыла и ветерану труда исполнилось 95 лет Фото: администрация Уфы

﻿В Дёмском районе Уфы 95-летний юбилей отмечает ветеран труда, труженица тыла Мария Михайлова.

В годы Великой Отечественной войны в возрасте 15 лет ее определили на места торфяных разработок. С этого момента началась ее длинная трудовая деятельность. Мария Федоровна работала в поликлинике Демского района санитаркой, затем при Институте Мечникова озеленителем, далее продолжила свой трудовой путь в стенах Локомотивного депо станции Дема, откуда ушла на заслуженный отдых.

С юбилеем Марию Михайлову пришли поздравить 10 марта председатель Совета ветеранов Демского района Виктор Гончаров, сотрудники Администрации Демского района и работники Локомотивного депо станции Дема.

Мария Федоровна вырастила шестерых детей, троих из которых она усыновила. У нее сейчас восемь внуков.