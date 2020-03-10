Фото: Валерий Шахов Публицист Шамиль Валеев о поправках в Конституцию: «Для меня важна "защита от дурака"» Фото: Валерий Шахов

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил поправки в Конституцию. Госдума одобрила поправки в Конституцию во втором чтении, сообщает ТАСС.

Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

«Для меня важна «защита от дурака», которая вшита в поправки в Конституцию РФ, защита социальной направленности правительства страны даже на случай прихода во власть монетаристов, защита от унизительных 90-х, когда мы были слишком «удобными», и иногда и «угодными» партнёрами для мирового сообщества за счет своих геополитических интересов и интересов своих граждан. Моя страна может становиться только больше по территории, но никак не меньше. При Путине к нам вернулась осанка, армия, голос на мировой арене. И нет обязательной задачи нравиться всем и всегда, если мы хотим оставаться в тысячелетнем российском проекте», — ﻿прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, публицист Шамиль Валеев.