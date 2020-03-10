Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51

EUR 75.84

10 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Публицист Шамиль Валеев о поправках в Конституцию: «Для меня важна "защита от дурака"»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Публицист Шамиль Валеев о поправках в Конституцию: «Для меня важна "защита от дурака"» Фото: Валерий Шахов

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил поправки в Конституцию. Госдума одобрила поправки в Конституцию во втором чтении, сообщает ТАСС.

Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

«Для меня важна «защита от дурака», которая вшита в поправки в Конституцию РФ, защита социальной направленности правительства страны даже на случай прихода во власть монетаристов, защита от унизительных 90-х, когда мы были слишком «удобными», и иногда и «угодными» партнёрами для мирового сообщества за счет своих геополитических интересов и интересов своих граждан. Моя страна может становиться только больше по территории, но никак не меньше. При Путине к нам вернулась осанка, армия, голос на мировой арене. И нет обязательной задачи нравиться всем и всегда, если мы хотим оставаться в тысячелетнем российском проекте», — ﻿прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, публицист Шамиль Валеев.

ИА «Башинформ»
Теги: поправки в Конституцию
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Подростка из Башкирии нашли мертвым на стадионе в Казахстане
Подросток из Башкирии 16-летний А. найден мертвым на школьном стадионе в Алма-Ате в ночь на 6 марта. Как сообщила двоюродная сестра его мамы Гульназ Х.,
В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла
В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 м
В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса
В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
В Чишминском районе Башкирии в пожаре заживо сгорели двое мужчин
В Чишминском районе Башкирии ночью 9 марта произошел пожар. Сообщение о том, что горит дом на улице Солнечной н.п. Заводянка поступило в Центр управлени
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть