Какую роль играют женщины в обществе - второй эпизод подкаста «Говорит Башкирия»

В агентстве «Башинформ» вышел второй эпизод подкаста «Говорит Башкирия».

Журналисты агентства Лейла Аралбаева, Рушана Ибраева и Розалия Валеева поговорили о роли женщин в современном обществе, о воспитании девочек для достижения успеха в жизни.

В записи подкаста также приняла участие начальник Центра социального развития и формирования человеческого капитала Института стратегических исследований РБ Римма Ахметьянова.

Почему женщинам приходится больше учиться? Чего хотят современные девушки? Почему женщин в политике пока значительно меньше, чем мужчин и каковы мировые тенденции в этой области. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?

Об этом — во втором эпизоде подкаста «Говорит Башкирия».

Подкасты «Башинформа» можно послушать в официальной группе агентства в социальных сетях и на Youtube-канале.

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