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10 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ямы глубиной пять сантиметров будут ремонтировать в течение суток

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ямы глубиной пять сантиметров будут ремонтировать в течение суток Фото: Олег Яровиков

﻿После открытия автомобильных дорог от снежного наката и наледи проводится ямочный ремонт. Р﻿аботы по ремонту дорог в этом году начаты с применением холодных асфальтобетонных смесей с 2 марта.

Как сообщил председатель Госкомитета РБ по транспорту и хозяйству Тимур Мухаметьянов, ﻿при обнаружении аварийной ямочности (более 60 см на 15 см и глубиной 5 см) подрядной организацией в течение суток выполняются работы по устранению обнаруженного дефекта. При обнаружении ямы меньшего размера дефект устраняется в течение 7 — 12 суток.

Основная фаза работ по ямочному ремонту с применением горячих асфальтобетонных смесей начинается с 15 апреля и завершится 15 июня.

В этом году зима была аномально теплой с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Отмечается, что в течение зимы было зафиксировано 26 переходов через нулевые отметки среднесуточных температур воздуха, что стало одним из факторов, приводящих к ускоренному разрушению дорожного покрытия.

Работы по ямочному ремонту будут проводятся по следующим технологиям:

горячей асфальтобетонной смесью в летний период и в весенний период при температуре окружающего воздуха не ниже +5º и в осенний период не ниже +10°;

холодной асфальтобетонной смесью;

струйно-инъекционным методом в теплую погоду выполняют заделку неглубоких трещин битумной эмульсией и мелким щебнем;

восстановление изношенных слоев производят большими участками (картами);

методом термопрофилирования.

В этом году в мобильном приложении «Дорожный эксперт» с 10 марта начнется работа дополнения﻿, позволяющего муниципальным образованиям оцифровывать ямы с загрузкой данных в приложение.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿в Уфе для заделки дорожных ям используют особый асфальт.

ИА «Башинформ»
Теги: ямочный ремонт, Гостранс РБ
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