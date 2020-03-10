Делегаты от РБ приняли участие в рассмотрении проекта закона о поправке в Конституцию РФ

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты Российской Федерации седьмого состава и председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина приняли участие в историческом заседании Общественной палаты России, на котором была принята резолюция, направленная на поддержку поправок в Конституцию.

Внеочередное пленарное заседание Палаты, на котором была рассмотрена редакция текста проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», состоялось 10 марта.

При вынесении решения по итогам заседания его участники учитывали имеющиеся в распоряжении ОП РФ мнения и рекомендации, высказанные в ходе ранее организованных общественных слушаний и обсуждений проекта в Общественной палате России, Общественных палатах субъектов РФ. В общей сложности в ОП РФ поступило более 1500 различных предложений, замечаний и обращений от граждан и организаций.

9 членов ОП РФ приняли активное участие в деятельности рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Доработанный Госдумой законопроект положительно оценен участниками пленарного заседания и в целом поддержан.

Особого одобрения заслужило дополнение текста проекта закона именно теми положениями, которые были рекомендованы в заключении Общественной палаты РФ от 25 февраля по результатам общественной экспертизы принятого Госдумой в первом чтении 23 января проекта закона.

Среди них выделяют следующие предложения: о закреплении в конституции понятий «федеральных территорий», о запрете на отчуждение территорий РФ, о дополнении Конституции упоминанием о недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества, об укреплении и защиты семьи, сохранении традиционных семейных ценностей, об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год и другие.

Вместе с тем, в ОП РФ выразили надежду, что предложения, высказанные в ходе общественных слушаний, при общественном обсуждении и предложения в поступивших обращениях граждан, но не нашедшие своего отражения в законопроекте, будут учтены в дальнейшем нормотворчестве.

Общественная палата России, отмечая историческую значимость законопроекта, считает, что его положения внесут значительный вклад в совершенствование конституционных механизмов: обеспечение безопасности и суверенитета РФ, защиту ее территориальной целостности, сохранение исторической памяти, сохранение и развитие родных языков, поддержку и охрану культуры, поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, уважение труда и реализацию социальных прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, соцзащиту, обслуживание, страхование, адресную социальную поддержку.