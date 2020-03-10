Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51

EUR 75.84

10 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Делегаты от РБ приняли участие в рассмотрении проекта закона о поправке в Конституцию РФ

ОБЩЕСТВО

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты Российской Федерации седьмого состава и председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина приняли участие в историческом заседании Общественной палаты России, на котором была принята резолюция, направленная на поддержку поправок в Конституцию.

Внеочередное пленарное заседание Палаты, на котором была рассмотрена редакция текста проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», состоялось 10 марта.

При вынесении решения по итогам заседания его участники учитывали имеющиеся в распоряжении ОП РФ мнения и рекомендации, высказанные в ходе ранее организованных общественных слушаний и обсуждений проекта в Общественной палате России, Общественных палатах субъектов РФ. В общей сложности в ОП РФ поступило более 1500 различных предложений, замечаний и обращений от граждан и организаций.

9 членов ОП РФ приняли активное участие в деятельности рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Доработанный Госдумой законопроект положительно оценен участниками пленарного заседания и в целом поддержан.

Особого одобрения заслужило дополнение текста проекта закона именно теми положениями, которые были рекомендованы в заключении Общественной палаты РФ от 25 февраля по результатам общественной экспертизы принятого Госдумой в первом чтении 23 января проекта закона.

Среди них выделяют следующие предложения: о закреплении в конституции понятий «федеральных территорий», о запрете на отчуждение территорий РФ, о дополнении Конституции упоминанием о недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества, об укреплении и защиты семьи, сохранении традиционных семейных ценностей, об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год и другие.

Вместе с тем, в ОП РФ выразили надежду, что предложения, высказанные в ходе общественных слушаний, при общественном обсуждении и предложения в поступивших обращениях граждан, но не нашедшие своего отражения в законопроекте, будут учтены в дальнейшем нормотворчестве.

Общественная палата России, отмечая историческую значимость законопроекта, считает, что его положения внесут значительный вклад в совершенствование конституционных механизмов: обеспечение безопасности и суверенитета РФ, защиту ее территориальной целостности, сохранение исторической памяти, сохранение и развитие родных языков, поддержку и охрану культуры, поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, уважение труда и реализацию социальных прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, соцзащиту, обслуживание, страхование, адресную социальную поддержку.

ИА «Башинформ»
Теги: поправки в Конституцию
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Подростка из Башкирии нашли мертвым на стадионе в Казахстане
Подросток из Башкирии 16-летний А. найден мертвым на школьном стадионе в Алма-Ате в ночь на 6 марта. Как сообщила двоюродная сестра его мамы Гульназ Х.,
В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла
В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 м
В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса
В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
В Чишминском районе Башкирии в пожаре заживо сгорели двое мужчин
В Чишминском районе Башкирии ночью 9 марта произошел пожар. Сообщение о том, что горит дом на улице Солнечной н.п. Заводянка поступило в Центр управлени
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть