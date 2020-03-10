Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51

EUR 75.84

10 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии будут ежегодно выделять 111 млн рублей на ремонт водонапорных башен

ОБЩЕСТВО
Фото: Глеб Шестак

В Башкирии будут ежегодно выделять 111 млн рублей на ремонт водонапорных башен Фото: Глеб Шестак

В Башкирии будут ежегодно выделять 111 млн рублей на ремонт водонапорных башен, сообщил 10 марта на заседании Правительства республики заместитель премьер-министра — министр ЖКХ Борис Беляев.

По его словам, сегодня из почти двух тысяч водонапорных башен 59% нуждаются в ремонте. На ремонт объектов водоснабжения из республиканского бюджета планируется ежегодно выделять по 100 млн рублей. С учетом доли софинансирования местных бюджетов финансирование составит 111 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что больше всего на качество воды и техническое состояние водонапорных башен жалуются жители Туймазинского, Бирского, Бураевского, Янаульского районов.

ИА «Башинформ»
Теги: водонапорные башни, водоснабжение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Подростка из Башкирии нашли мертвым на стадионе в Казахстане
Подросток из Башкирии 16-летний А. найден мертвым на школьном стадионе в Алма-Ате в ночь на 6 марта. Как сообщила двоюродная сестра его мамы Гульназ Х.,
В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла
В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 м
В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса
В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
В Чишминском районе Башкирии в пожаре заживо сгорели двое мужчин
В Чишминском районе Башкирии ночью 9 марта произошел пожар. Сообщение о том, что горит дом на улице Солнечной н.п. Заводянка поступило в Центр управлени
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть