Фото: Глеб Шестак В Башкирии будут ежегодно выделять 111 млн рублей на ремонт водонапорных башен Фото: Глеб Шестак

В Башкирии будут ежегодно выделять 111 млн рублей на ремонт водонапорных башен, сообщил 10 марта на заседании Правительства республики заместитель премьер-министра — министр ЖКХ Борис Беляев.

По его словам, сегодня из почти двух тысяч водонапорных башен 59% нуждаются в ремонте. На ремонт объектов водоснабжения из республиканского бюджета планируется ежегодно выделять по 100 млн рублей. С учетом доли софинансирования местных бюджетов финансирование составит 111 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что больше всего на качество воды и техническое состояние водонапорных башен жалуются жители Туймазинского, Бирского, Бураевского, Янаульского районов.