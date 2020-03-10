Фото: автор В Госдуме предложили внести поправку об обнулении президентских сроков Фото: автор

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков, передает ТАСС.

«Зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», — заявила Терешкова.

Депутат отметила: людей тревожит, что будет после 2024 года. Дело, по ее словам, не просто в должности главы государства.

«Не знаю, захочет ли сам Владимир Владимирович, но такая возможность для президента, учитывая его авторитет в обществе — мощный стабилизирующий фактор», — указала депутат. Такая мера, рассчитывает она, «охладит пыл» тех, кто пытается «раскачивать ситуацию».

Терешкова попросила коллег-депутатов поддержать ее предложение «по сути и по смыслу», а затем помочь юридически сформулировать необходимую поправку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что соответствующее предложение требует обсуждения в президентом РФ Владимиром Путиным.

Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.