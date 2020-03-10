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В Уфе нашли пропавший арт-объект с куницей

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

В Уфе нашли пропавший арт-объект с куницей Фото: Станислав Шахов

В Уфе арт-объект с куницей, установленный перед Государственным концертным залом «Башкортостан» на улице Ленина, оказался в другом месте.

Скамейка с символом города появилась здесь в октябре прошлого года в честь 100-летия республики. В начале марта арт-объект убрали коммунальные службы города, потому что он мешал проводить уборку снега. В мэрии тогда объяснили, что сооружение в скором времени вернется на место.

На днях скамейку с куницей установили, но уже в другом месте, также на улице Ленина — перед Башкирским государственным театром оперы и балета.

ИА «Башинформ»
Теги: арт-объект
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