Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в жилом доме найдено исколотое отверткой тело пенсионерки Фото: ИА «Башинформ»

В Абзелиловском районе Башкирии на днях в собственном доме было найдено тело пожилой женщины. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительный органах, к 80-летней бабушке в дом наведался мужчина.

По предварительным данным, он начал выпрашивать у нее спиртосодержащую продукцию. Пенсионерка, по всей видимости, не хотела бесплатно отдавать алкоголь. Между ними произошла ссора. В какой-то момент гость схватил отвертку и начал наносить ею по телу бабушки многочисленные удары. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления.

«Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — прокомментировали в пресс-службе республиканского Следственного комитета.