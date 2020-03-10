В селе Тугай при поддержке «Башнефти» открылся многофункциональный Дом культуры







Дом культуры в селе Тугай Благовещенского района – это современный многофункциональный зал и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с отдельным входом. Столь необходимый жителям села культурный центр появился благодаря компании «Башнефть», которая выделила средства на строительство в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть».

Строительство здания заняло три года, общая площадь – 313 кв.м. Культурный центр разделен на две половины, в одной разместится фельдшерский пункт, а в другой – досуговый центр для 600 жителей близлежащих населенных пунктов.

Интересно, что главный зал в Доме культуры не стали оборудовать стандартными стационарными креслами. Здесь будут использовать обычные стулья, что позволит менять рассадку и сделает зал действительно мобильным для любых мероприятий. За несколько минут помещение можно перепрофилировать, например, в площадку для занятий спортом, танцами или лекционный зал, использовать для торжественных собраний или концертов.

В ближайшее время администрация сельского поселения планирует закупить тренажеры и завершить оснащение спортивного зала.

«Благодаря «Башнефти» у нас уже построен спортзал в школе», — сказал глава сельского поселения Алексей Мартемьянов. — Теперь появился еще и прекрасный дом культуры, который мне хочется назвать дворцом. Я уверен, что он никогда не будет пустовать. Его двери будут открыты 24 часа в сутки».

В части здания, где будет расположен ФАП, завершены отделочные работы. Скоро установят оборудование и мебель, что позволит организовать в шаговой доступности примем к врачам для местного населения.

Справка:

Республика Башкортостан – основной регион производственной деятельности компании «Башнефть», входящей в структуру НК «Роснефть». За последние три года при поддержке компании были построены и реконструированы более 300 объектов социальной инфраструктуры. Среди них – ледовый дворец в г. Кумертау, реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе, поликлиника в Илишевском и Ишимбайском районах, детская поликлиника в Уфе, физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка, детские сады в Кугарчинском районе и г. Нефтекамске, Дворец культуры в Абзелиловском районе.