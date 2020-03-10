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День весеннего равноденствия-2020: время, когда день равен ночи

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский планетарий

День весеннего равноденствия-2020: время, когда день равен ночи Фото: Уфимский планетарий

20 марта в 08.49 часов по уфимскому времени центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Этот момент называют равноденствием. В начале марта долгота дня в Уфе составляет 10 часов 43 минуты, а в конце месяца — 12 часов 57 минут, то есть за месяц день увеличивается на два часа и будет продолжать увеличиваться до 22 июня — дня летнего солнцестояния.

«В день равноденствия граница дня и ночи проходит по земным полюсам перпендикулярно земному экватору и на всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам. Только в дни равноденствий Солнце движется по небу по линии небесного экватора и восходит на востоке, а заходит на западе. Наблюдая за Солнцем в этот день, можно проследить, как располагается небесный экватор и без компаса отметить точки востока и запада», — сообщили в Уфимском планетарии.

В день весеннего равноденствия Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в южном — астрономическая осень. День в северном полушарии становится длиннее ночи, а в южном полушарии короче.

ИА «Башинформ»
Теги: Уфимский планетарий
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