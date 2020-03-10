Фото: Vk В Уфе директор «БашРТС» покинул свой пост Фото: Vk

В Уфе в ресурсоснабжающей организации «БашРТС» сменился руководитель. Директор компании Илья Гордеев покинул свой пост.

«Илья Гордеев планово перешел на новую работу, но не в ООО «БашРТС», — сообщила представитель пресс-службы организации Татьяна Валиева.

Известно, что новым директором ресурсоснабжающей компании стал Тимофей Дубровский.

Как сообщалось ранее, инспекторы Госкомитета по жилищному и строительному надзору отменили 13 млн из 66 млн руб. дополнительных начислений за поставку тепла компанией «БашРТС». Как пояснил агентству «Башинформ» руководитель ведомства Ильдар Шафиков, сейчас инспекторы ведут «ковровые» проверки всех домов, по которым были проведены дополнительные начисления. Однако, так как в комитете расчетами занимаются всего 10 инспекторов на весь регион, проверки адекватности предъявленных счетов продлятся до конца апреля.