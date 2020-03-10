Фото: стоп-кадр видео СКР по РБ В Башкирии полностью оправдан бывший прокурор, обвиняемый в получении взятки Фото: стоп-кадр видео СКР по РБ

В Башкирии суд оправдал бывшего Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова. Как пояснил агентству «Башинформ» его адвокат Артур Мамяшев, 6 марта суд принял решение освободить экс-прокурора за отсутствием события взятки.

«Дело рассматривалось Белорецким межрайонным судом в городе Межгорье. Наиль Халилов был оправдан за отсутствием события преступления, то есть те доказательства, которые были представлены стороной обвинения не нашли своего подтверждения, в том числе видеозапись, на которой совершенно ничего не было, — прокомментировал адвокат Уральской межрайонной коллегии адвокатов. — Судебное разбирательство шло с сентября, а дело было возбуждено 11 августа 2018 года».

11 месяцев Наиль Халилов находился под стражей в следственном изоляторе, потом, стараниями стороны защиты, в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 6 марта 2020 года его освободили из-под домашнего ареста. Пока приговор не вступил в законную силу. У сторон есть десять дней на его обжалование.

«Мы, как сторона защиты, полностью удовлетворены приговором», — сказал Артур Мамяшев.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии проинформировали, что будут обжаловать это решение.

По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2018 год получал от местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за покровительство. Бизнесмену принадлежали три предприятия по разработке месторождений, добыче полезных ископаемых и обработке природного камня. За покровительство прокурору было выплачено более 660 тыс. рублей. В ходе следствия он был отправлен в отставку. Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по республике. В ходе следствия обвиняемый свою вину не признавал, поясняя, что деньги брал в долг.