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Глава Башкирии подписал указ о проведении Дней чистоты

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии подписал указ о проведении Дней чистоты Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территорий муниципалитетов будут проводиться Дни чистоты. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

Согласно документу, администрациям районов и городов рекомендуется проводить Дни чистоты как минимум дважды в месяц. В перечне предусмотренных в эти дни работ — благоустройство и очистка дворов, улиц, дорог, парков и других территорий с участием предприятий и организаций.

В свою очередь, специализированные организации будут убирать валежник в лесопосадках вдоль дорог, пилить и вывозить сухие и аварийные деревья, а также собирать мусор по обочинам.

Ежегодно до 1 апреля муниципалитеты должны будут принимать и представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии план мероприятий по проведению Дней чистоты.

«Мы изучили практику ряда муниципалитетов, прежде всего, Учалинского и Альшеевского районов. Там каждое предприятие на час выделяет людей, который занимаются уборкой закреплённой за ними территории, — заявил на совещании в правительстве Радий Хабиров. — В результате, например, Учалы — очень чистый и опрятный город. И этот опыт мы решили распространить на всю республику. Я уделяю этому большое внимание».
Первые Дни чистоты начнутся в республике уже на следующей неделе — с 18 по 20 марта. Между тем, ворошение снега уже проводится, с 16 марта начнется санитарная уборка и озеленение территорий.

Всего в рамках Года эстетики населённых пунктов планируется провести три общереспубликанских субботника — 18 апреля, 4 июля и 3 октября, а также 16 Дней чистоты, две общереспубликанские акции «Зеленая Башкирия» и День поминовения и почитания 2 мая.

Галина Бахшиева
Теги: Дни чистоты, Радий Хабиров
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