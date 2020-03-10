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10 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Талантливых школьников ждет Кубок ректора УГАТУ

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Уфимский государственный авиационный технический университет проводит традиционную открытую олимпиаду на Кубок ректора УГАТУ по математике, физике, информатике, иностранным языкам (английский и немецкий).

Сроки проведения интеллектуальных состязаний с 23 по 27 марта 2020 года. Для участия в олимпиаде приглашаются образовательные учреждения и учащиеся 10-11-х классов (в индивидуальном порядке) из городов и районов нашей республики и близлежащих регионов.

Срок подачи заявок для школ до 20 марта, индивидуальных участников – за день до тура проведения олимпиады по конкретному предмету.

Подчеркнем, что при поступлении в УГАТУ победители и призеры олимпиады получают дополнительно к ЕГЭ 10 и 7 баллов соответственно.

Более подробная информация на сайте университета﻿. Справки по телефону: (347) 272-55-41.

Справочно: Свою историю Открытая олимпиада по предметам на Кубок ректора УГАТУ ведет с 2010 года. За это время количество участников неизменно увеличивается, расширяется география. К талантливым школьникам нашей республики присоединяются их сверстники из стран ближнего зарубежья. Обладателями Кубка ректора становились за эти годы лицей № 153 и физико-математический лицей № 93 города Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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