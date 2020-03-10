Талантливых школьников ждет Кубок ректора УГАТУ

Уфимский государственный авиационный технический университет проводит традиционную открытую олимпиаду на Кубок ректора УГАТУ по математике, физике, информатике, иностранным языкам (английский и немецкий).

Сроки проведения интеллектуальных состязаний с 23 по 27 марта 2020 года. Для участия в олимпиаде приглашаются образовательные учреждения и учащиеся 10-11-х классов (в индивидуальном порядке) из городов и районов нашей республики и близлежащих регионов.

Срок подачи заявок для школ до 20 марта, индивидуальных участников – за день до тура проведения олимпиады по конкретному предмету.

Подчеркнем, что при поступлении в УГАТУ победители и призеры олимпиады получают дополнительно к ЕГЭ 10 и 7 баллов соответственно.

Более подробная информация на сайте университета﻿. Справки по телефону: (347) 272-55-41.

Справочно: Свою историю Открытая олимпиада по предметам на Кубок ректора УГАТУ ведет с 2010 года. За это время количество участников неизменно увеличивается, расширяется география. К талантливым школьникам нашей республики присоединяются их сверстники из стран ближнего зарубежья. Обладателями Кубка ректора становились за эти годы лицей № 153 и физико-математический лицей № 93 города Уфы.