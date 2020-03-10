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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Владимир Путин

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Владимир Путин Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, — отметил президент. — Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату». «И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заверил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Комментируя популярный слоган «Можем повторить», Путин напомнил и о другой известной фразе: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий. «И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом», — добавил президент.

Продолжая дискуссию о надписях на автомобилях, связанных с Днем Победы, глава государства похвалил еще один популярный вариант — «Спасибо деду за Победу».

Выражение «Можем повторить» стало известным после того, как один из советских солдат оставил надпись на основании колонны фасада Рейхстага в мае 1945 года. Она была многократно запечатлена на фото и кинохронике. Предположительно, надпись была сделана мелом, она не сохранилась. Автор ее неизвестен.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Путин
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