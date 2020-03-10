В Уфе издана книга о работе в военные годы в Башкирии школы Коминтерна

«Коминтерн в Башкирии. Деятельность специальных школ Коминтерна в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.): Сборник документов и материалов». Так называется научное издание, выпущенное в Уфе к 75-летию Великой Победы. Его автор — военный историк, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук РФ, заслуженный работник культуры РБ Марат Марданов.

Представленные в сборнике ранее засекреченные документы публикуются и вводятся в научный оборот впервые. Выявленные в фондах Российского государственного архива социально-политической истории, Национального архива РБ, Национального музея РБ, Историко-демонстрационного зала Управления ФСБ России по РБ материалы научного издания касаются деятельности и учебного процесса в Башкирии в годы Великой Отечественной войны. В книге также представлена переписка с Георгием Димитровым, Пальмиро Тольятти, Долорес Ибаррури и другими представителями объединенной партийно-политической школы Коминтерна в Кушнаренково. Кроме того, впервые раскрывается деятельность в Уфе специальной школы Службы связи Коминтерна и спецшколы НКВД, осуществлявшей подготовку разведывательно-диверсионных групп ОМСБОН.

В книге широко представлены материалы личных дел, документы наиболее известных выпускников спецшкол. Это Герой России Юрий Колесников, Герой Советского Союза Вальтер Ульбрихт, руководитель спецслужб ГДР Маркус Вольф, разведчики Руис Меркадер, Катя Нидеркирхнер, Франсин Фромон и другие. Публикуются также воспоминания директора спецшколы в Кушнаренково Рубена Аврамова Леви (Михайлова) и сотрудника Управления НКВД-НКГБ Башкирской АССР, обеспечивавшего безопасность лидеров Коминтерна в Уфе в 1941-1943 годах, подполковника госбезопасности Коновалова.