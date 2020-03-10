«Регион-Капитал» готов общаться с жителями Благовещенска сколько потребуется

Обстановка в Благовещенске остается эмоционально-накаленной из-за планируемого размещения в 5 км от города современного мусоросортировочного комплекса. По словам инвестора — компании «Регион-Капитал» — они готовы общаться с жителями Благовещенска и выложить в открытый доступ всю документацию по проекту, чтобы все могли убедиться в законности принимаемых решений и безопасности размещения объекта.

Об этом заявил на встрече с жителями Благовещенска представитель компании «Регион-Капитал» Айрат Максадов. Встреча состоялась 5 марта в местном ДК, инициатором собрания выступил глава Благовещенска Олег Голов. Глава города в своих социальных сетях написал пост с предложением встретиться и спокойно обсудить проект будущего мусоросортировочного комплекса.

Правда спокойной встреча не получилась. Разговор прошел весьма эмоционально и на повышенных тонах. Зал дома культуры был полным, несколько сотен человек пришли послушать и посмотреть презентацию проекта. Вот только показать ее компании «Регион-капитал» не удалось. Инициативная группа граждан пыталась сорвать мероприятие. С мест раздавались выкрики «Долой!», «Убирайтесь в Уфу!», «Нам не нужен чужой мусор». Робкие попытки некоторых человек попросить все-таки показать презентацию заглушались выкриками «Предатели!».

Айрат Максадов, сохраняя спокойствие, в течение более чем полутора часов пытался объяснить пользу проекта для жителей Благовещенска. К свободному микрофону выходили люди, которые задавали самые разные вопросы относительно проекта. Но как только Айрат Максадов начинал говорить, его слова тонули в шуме, который поднимала инициативная группа.

Через некоторое время микрофон взял активист Сергей Жуков (недавно он сложил с себя обязанности муниципального депутата, после того как был избран в Совет по правам человека при главе Республике Башкортостан). Жуков, взяв на себя право говорить от лица всех жителей города, заявил, что никакие инвестиции городу и комплекс городу не нужны. «Вы потратили уже 50 млн. рублей зря»,- выкрикнул Сергей Жуков, подразумевая строительство мусоросортировочного комплекса. Через несколько минут после своего эмоционального выступления Сергей Жуков и еще один активист Альберт Динуров, вывели большую часть людей из зала. На этом встреча закончилась, конструктивного разговора не получилось.

По словам представителей компании «Регион-Капитал» позиция активистов и жильцов города для них понятна. Людей страшит ухудшение экологической обстановки в городе, с которой и так все не очень хорошо. Но, по словам Максадова, мусоросортировочный комплекс наоборот должен решить часть накопившихся проблем. В частности, избавить город от накопившегося мусора путем его утилизации и переработки.

«Во-первых, согласно санитарным нормам, минимальное расстояние, на котором может находиться полигон ТКО от города и садов, составляет 500 метров, мусоросортировочный комплекс — 1 км. Объект полностью находится в санитарно-защитной зоне, в пределах которой могут рассеиваться опасные вещества. Кроме того, участок окружен естественным защитным барьером — лесом, и не находится в зоне водных объектов. То есть, вред окружающей среде, городу и его жителям исключается на 100%.

А во-вторых, компания «Регион-Капитал» берет на себя работу по устранению несанкционированной свалки рядом с городом.

«Элементарно, в городе станет чище!» — комментирует Айрат Максадов .

Также по его словам компания за свои средства установит в городе баки для раздельного сбора мусора, будет просвещать жителей о правилах раздельного сбора отходов. В результате тариф за вывоз мусора для населения при переходе на раздельный сбор снизится с 70 рублей/человека до 40 рублей.

Еще «Регион-Капитал» берет на себя часть социальной нагрузки, например, помощь фонду «Семья», забота о ветеранах и экопросвещение в школах совместно с «Зеленой Башкирией».

Ухудшает ситуацию и тот факт, что по городу распространяются негативные слухи и домыслы относительно строительства мусоросортировочного комплекса. Хотя как сообщает инвестор, «Регион-Капитал» давно передал инициативной группе и Сергею Жукову весь пакет документов для ознакомления по строительству комплекса. В ближайшее время эти документы будут выложены в открытый доступ для всех.

«К конфликтной ситуации, манипулированию фактами привела недостаточная информированность населения», — комментирует представитель Общественного народного фронта Республики Башкортостан Мурад Шафиков .

Жители Благовещенска пока с недоверием относятся к тому, что отходы Уфы и их собственные отходы могут стать доходами города в виде инвестиций, налогов и рабочих мест. Остается надеяться, что после размещения документов в открытом доступе о строительстве мусоросортировочного комплекса и ознакомления с ними, у жителей города отпадет часть вопросов. В «Регион-капитал» заявили, что готовы презентовать проект и общаться с жителями Благовещенска сколько потребуется.