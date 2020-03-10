В Уфе известная телеведущая открыла студию детям с ограниченными возможностями здоровья





В Уфе открылась студия театрального и декоративно-прикладного искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель студии — известная телеведущая Земфира Байбулдина, многодетная мама и мама особенного ребенка Сафии.

В студии «В гостях у Сафии» будут заниматься дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, а также здоровые дети от четырех до 18 лет. Их будут обучать актерскому мастерству, технике речи, ораторскому искусству и гончарной работе с глиной.

«Уникальность проекта в том, что это инклюзия, где на одной сцене вместе будут сосуществовать здоровые дети совместно с детьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Я много раз была свидетелем того, что родители демонстрируют неприятие особенных детей, шарахаются, поэтому в первую очередь надо «лечить» родителей, — прокомментировала Земфира Байбулдина. — У нас в студии всё, как дома — есть кухня, места для чаепития, отдыха».

По ее словам, желающие заниматься есть, в студию уже записались 8-9 детей. Известно, что с детьми будут заниматься профессиональные артисты Ленария Хажиева, народный артист Башкортостана Александр Кузьменко, мастер гончарного дела Бабкен Туманян.