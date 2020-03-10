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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Россиянам напомнили о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Россиянам напомнили о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае Фото: ИА «Башинформ»

Следующие продолжительные выходные и праздничные дни ждут россиян в мае. Они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, при этом продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час, рассказал РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно», – подчеркнул он.
Поскольку 30 апреля и 8 мая – предпраздничные рабочие дни, то их продолжительность будет сокращена на один час.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 22 апреля — день голосования по поправкам в Конституцию России будет оплачиваемым выходным.

Галина Бахшиева
Теги: праздники, 1 Мая, День Победы
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