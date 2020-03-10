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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров создал рабочую группу по развитию санаториев и курортов

ПОЛИТИКА
Фото: yantau.ru

Радий Хабиров создал рабочую группу по развитию санаториев и курортов Фото: yantau.ru

Радий Хабиров подписал распоряжение о создании рабочей группы по развитию санаторно-курортных организаций. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве. Рабочую группу возглавил замруководителя администрации главы республики Ринат Баширов.

«Для чего мы это делаем? Санатории Башкирии — это мощнейший комплекс оздоровительных учреждений, один из крупнейших в стране. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что утрачиваем госуправление рекреационным потенциалом республики, — пояснил руководитель региона. — Важная проблема, которой нужно заниматься: многие хотят поехать, но дороговизна путевок не позволяет людям получать нужное лечение. Необходимо продумать механизм — как люди, которые не в состоянии оплатить путевку, все-таки пользовались оздоровительными услугами», — поручил рабочей группе Радий Хабиров.

Известно, что группа будет работать еженедельно, держа на контроле продажи путевок и ценообразование.

ИА «Башинформ»
Теги: санатории, Радий Хабиров
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