Фото: yantau.ru Радий Хабиров создал рабочую группу по развитию санаториев и курортов Фото: yantau.ru

Радий Хабиров подписал распоряжение о создании рабочей группы по развитию санаторно-курортных организаций. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве. Рабочую группу возглавил замруководителя администрации главы республики Ринат Баширов.

«Для чего мы это делаем? Санатории Башкирии — это мощнейший комплекс оздоровительных учреждений, один из крупнейших в стране. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что утрачиваем госуправление рекреационным потенциалом республики, — пояснил руководитель региона. — Важная проблема, которой нужно заниматься: многие хотят поехать, но дороговизна путевок не позволяет людям получать нужное лечение. Необходимо продумать механизм — как люди, которые не в состоянии оплатить путевку, все-таки пользовались оздоровительными услугами», — поручил рабочей группе Радий Хабиров.

Известно, что группа будет работать еженедельно, держа на контроле продажи путевок и ценообразование.