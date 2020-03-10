Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51

EUR 75.84

10 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики сообщили о теплой погоде в марте и прогнозе предстоящего паводка в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили о теплой погоде в марте и прогнозе предстоящего паводка в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии к концу текущей недели ожидается похолодание, сообщила на оперативном совещании в Правительстве РБ начальник Башгидромета Вилора Горохольская.

Теплая погода сохранится до конца недели. В воскресенье с прохождением атмосферного фронта прогнозируется понижение температур ночью в пределах -5,-10, днем 0,-5 градусов. Похолодание будет непродолжительным.

В целом, март ожидается теплым на 1-2 градуса выше нормы.

Также Вилора Горохольская отметила, что минувшая зима в республике была аномально теплой – на 7, 2 градуса теплее за весь период наблюдений с 1937 года. В силу этого, толщина льда на реках республики ниже нормы от 10 до 35 см меньше обычного. Наблюдаются промоины и неполный ледостав. Глубина промерзания почвы также ниже среднемноголетних значений. Запасы воды в снежном покрове — в пределах нормы.

Согласно прогнозу Приволжского управления гидрометеорологии, на бассейне реки Урал вскрытие рек и очищение ото льда произойдет на 8-13 дней раньше обычного. Максимальной уровень весеннего половодья ожидается выше от 30 до 160 см.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего периода, максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа ожидаются близко и выше нормы на 10%. При таких уровнях ожидается подтопление пониженных участков городов Стерлитамак Уфа и Бирск. При прохождении максимальных уровней возможно подтопление в нас пунктах, расположенных в поймах горных рек.

«Вероятно, в конце марта, как в 1995 году может произойти вскрытие степных рек и реки Белой в пределах Уфы», -добавила начальник Башгидромета.

В Башкортостане запущена Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения республики, позволяющая вовремя предупредить население о критическом уровне воды и возникающей опасности.

Ранее «Башинформ сообщал﻿, что мартовское тепло может вызвать в Башкирии ранний и сильный паводок.

Гульфия Акулова
Теги: погода, паводок
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла
В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 м
Подростка из Башкирии нашли мертвым на стадионе в Казахстане
Подросток из Башкирии 16-летний А. найден мертвым на школьном стадионе в Алма-Ате в ночь на 6 марта. Как сообщила двоюродная сестра его мамы Гульназ Х.,
В Чишминском районе Башкирии в пожаре заживо сгорели двое мужчин
В Чишминском районе Башкирии ночью 9 марта произошел пожар. Сообщение о том, что горит дом на улице Солнечной н.п. Заводянка поступило в Центр управлени
В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса
В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть