Фото: ИА «Башинформ» Синоптики сообщили о теплой погоде в марте и прогнозе предстоящего паводка в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии к концу текущей недели ожидается похолодание, сообщила на оперативном совещании в Правительстве РБ начальник Башгидромета Вилора Горохольская.

Теплая погода сохранится до конца недели. В воскресенье с прохождением атмосферного фронта прогнозируется понижение температур ночью в пределах -5,-10, днем 0,-5 градусов. Похолодание будет непродолжительным.

В целом, март ожидается теплым на 1-2 градуса выше нормы.

Также Вилора Горохольская отметила, что минувшая зима в республике была аномально теплой – на 7, 2 градуса теплее за весь период наблюдений с 1937 года. В силу этого, толщина льда на реках республики ниже нормы от 10 до 35 см меньше обычного. Наблюдаются промоины и неполный ледостав. Глубина промерзания почвы также ниже среднемноголетних значений. Запасы воды в снежном покрове — в пределах нормы.

Согласно прогнозу Приволжского управления гидрометеорологии, на бассейне реки Урал вскрытие рек и очищение ото льда произойдет на 8-13 дней раньше обычного. Максимальной уровень весеннего половодья ожидается выше от 30 до 160 см.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего периода, максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа ожидаются близко и выше нормы на 10%. При таких уровнях ожидается подтопление пониженных участков городов Стерлитамак Уфа и Бирск. При прохождении максимальных уровней возможно подтопление в нас пунктах, расположенных в поймах горных рек.

«Вероятно, в конце марта, как в 1995 году может произойти вскрытие степных рек и реки Белой в пределах Уфы», -добавила начальник Башгидромета.

В Башкортостане запущена Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения республики, позволяющая вовремя предупредить население о критическом уровне воды и возникающей опасности.

Ранее «Башинформ сообщал﻿, что мартовское тепло может вызвать в Башкирии ранний и сильный паводок.