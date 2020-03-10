Фото: Ксения Калинина В Башкирии на реке Белой обнаружена нефтесодержащая жидкость Фото: Ксения Калинина

В Центр управления в кризисных ситуациях 6 марта поступило сообщение о том, что на реке Белой в городе Благовещенске обнаружена нефтесодержащая жидкость. Об этом 10 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии сказал и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«В ходе мониторинга специалистами совместно со спасателями были обнаружены отдельные пятна от шести до 50 см диаметром на площади 10х30 кв. м. При дальнейшем наблюдении, в воде нефтесодержащей жидкости обнаружено не было. Предварительная причина случившегося — это разлив нефтесодержащей жидкости с проезжающих мимо снегоходов», — доложил Кирилл Первов.

В этот же день силами муниципального звена загрязнение было устранено, вся жидкость утилизирована.