Башкирия в федеральных СМИ: ЧМ в Уфе могут перенести из-за коронавируса; 100 «на ноль»

Минсельхоз России разработает единый реестр пчеловодов. Лидерами по производству меда среди российских регионов являются Башкирия, Приморский и Алтайский края.

Единый реестр пчеловодов. Как передали в ТАСС, Минсельхоз РФ совместно с региональными органами и отраслевыми союзами разработает единый реестр пчеловодов, в котором будет содержаться информация о руководителях сельхозпредприятий, паспорта пасек, сроки и места их пребывания. По словам первого замминистра сельхозведомства Джамбулата Хатуова, «это позволит повысить прозрачность рынка». Наряду с этим надо продолжить работу по профилактике отравлений пчел пестицидам и продвижению производимой продукции в торговые сети, заявил он на совещании с руководителями региональных аграрных ведомств и бизнес-сообществом. Сейчас пчеловодство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения — на их долю приходится почти 94% пчелосемей. Регионами — лидерами по производству меда традиционно являются Башкирия, Приморский и Алтайский края, отмечают в ТАСС и напоминают, что в 2019 году в ряде регионов была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов.

Земля или деньги. Землю заменили деньгами, а плату за проезд пятерками в школе, пишет «Российская газета» и сообщает, что в Башкирии вступил в силу республиканский закон, который дает право выбора многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом — получить льготу в виде земельного участка для индивидуального строительства либо заменить ее единовременной выплатой в 250 тысяч рублей. Отмечается, что практика выделения участка семьям при рождении третьего ребенка существует в Башкирии уже много лет. А новый закон позволит снять напряжение в тех крупных городах региона, где дефицит свободных земель под жилищное строительство. Также в газете говорится, что в столице Бурятии Улан-Удэ на одном из автобусных маршрутов стали бесплатно возить отличников. «Показав водителю пятерку в дневнике или зачетке, ребята не платят за проезд». Эту акцию организовали сами водители, подобные акции устраивают и в других городах России, в частности, в Челябинске и Сочи, добавили в «РГ».

Башкирия заняла второе место в стране по поголовью коров, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рейтинга, составленного аналитическим центром Milknews по состоянию на начало 2020 года. Всего коров в республике — 399 тысяч голов, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Первую строчку рейтинга занимает Дагестан — 470 тыс. голов (-3,9%). Третье место за Татарстаном — 345 тыс. (-9,7%). В пятерку лидеров вошли также Калмыкия и Ростовская область. А всего в России насчитывается около 8 млн голов коров, пишет «Ъ».

В ожидании большой воды. «Вести. ру» информируют, что в Башкирии начали готовиться к встрече паводка. «Снега в этом году в регионе выпало почти в полтора раза выше нормы, поэтому синоптики предупреждают — воды, скорее всего, будет больше, чем обычно», — отмечается в сюжете. Сейчас спасательные подразделения усиленно готовят технику и оттачивают навыки, гидрологи круглосуточно следят за уровнем воды. «Я думаю, уже в конце марта уровни начнут повышаться», — отмечает начальник гидрологической станции «Уфа» Гульназ Ямилева. Сообщается, что в республике в зоне возможного подтопления — более 250 населенных пунктов. «С той стороны плотины, ниже по течению реки Белой, находятся крупнейшие города Башкирии — Салават, Стерлитамак и Уфа». Как пройдет паводок, будет зависеть в том числе и от работы Юмагузинского водохранилища, продолжают на портале. Сейчас здесь продолжается сброс воды. «Минувшая зима в Башкирии стала самой теплой за последние 80 лет и самой снежной за последние 20. Вскрытие рек в регионе планируется почти на две недели раньше обычного», — предупредили в «Вестях».

Уфимец не имел денег на проезд и угнал автомобиль, передали о происшествии «Газета.ру» и NEWS.ru. По данным полиции, в угоне автомобиля ВАЗ-21213 «Нива» подозревается ранее неоднократно судимый 21-летний уфимец. Как выяснилось, «молодому человеку необходимо было добраться до дома, а деньги на проезд у него отсутствовали. Тогда он решил вскрыть припаркованную на улице. Пробравшись в машину, он замкнул зажигание и направился домой. При этом, прибыв на место, он встретил знакомого и продал ему автомобиль за 6 тысяч рублей». Нарушителя закона задержали, заведено уголовное дело.

А тем временем полуобнаженная девушка в Уфе попыталась поймать такси, сообщает «Лента.ру». На опубликованных изданием кадрах видна девушка, которая, выбегая на дорогу в одних трусах, пытается остановить такси или маршрутку. В сентябре прошлого года в Уфе «обнаженная девушка стояла посреди улицы и молилась. Летом 2018 года в центре этого города заметили голую блондинку, которая прохаживалась по проезжей части», напомнили в интернет-газете.

Голкипер «Уфы» вошел в клуб Яшина. Как передает РИА Новости﻿, вратарь «Уфы» Александр Беленов стал членом клуба имени Льва Яшина, после того как в понедельник, 9 марта, сохранил ворота в неприкосновенности в гостевой встрече 21-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:0). «Для 33-летнего голкипера это сотый "сухой" официальный матч в карьере, что позволило ему войти в символический клуб Льва Яшина, куда попадают советские или российские футбольные вратари со 100 и более матчами "на ноль"», — пояснили в агентстве.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин в Уфе могут перенести с 2021 на 2023 год. Об этом узнала газета «АиФ-Москва». «Мы думали, чтобы провести отмененные турниры в Галифаксе в следующем году, но это подвинет чемпионат в Уфе на 2023 год. Но это все будет обсуждаться на конгрессе», — сказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. По его словам, федерация приняла решение отменить все женские международные соревнования в связи с эпидемией коронавируса, уточнили в газете.