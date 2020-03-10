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Восемь наград: представители АО «Транснефть – Урал» выступили на Всероссийском конкурсе

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Работники АО «Транснефть – Урал» успешно выступили в финале XVII Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который завершился в Москве. Участниками соревнований стали восемь работников филиала предприятия – Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных трубопроводах (СУПЛАВ). Все восемь вернулись из столицы с наградами.

Для дефектоскописта даже сам факт участия в этом конкурсе является свидетельством профессионализма. Призовое же место – показатель подлинного мастерства. Своих представителей на соревнования направили предприятия машиностроения, энергетики, нефтетранспортной отрасли, производители нефтегазового оборудования, экспертные организации и образовательные учреждения. Навыки владения девятью методами неразрушающего контроля демонстрировали около полусотни высококвалифицированных специалистов. Все они ранее стали победителями отборочных туров, прошедших в 10 региональных центрах.

Конкурс включал как теоретическую, так и практическую часть: это позволило в полной мере оценить уровень подготовки каждого участника.

Первые места в своих номинациях заняли дефектоскописты АО «Транснефть – Урал» Эдгард Аликов (радиационный метод), Николай Хмара (ультразвуковой метод), Арсений Спиридонов (капиллярный метод). Обладателями вторых мест стали Альберт Хайруллин (тепловой метод), Руслан Низамутдинов (вихретоковый метод), Евгений Никитин (вибродиагностический метод). Третьи места заняли Андрей Овсянников (магнитный метод) и Алексей Сердюк (визуальный и измерительный метод).

«Такой результат стал возможен, прежде всего, благодаря высокому профессионализму самих ребят, их желанию постоянно совершенствоваться в профессиональном отношении, нацеленности на результат. И, конечно, поддержке со стороны руководства нашего предприятия в вопросах подготовки к конкурсу», – отметил начальник дефектоскопической лаборатории СУПЛАВ Николай Зинов, в недавнем прошлом и сам неоднократный призер конкурса.

На фото – слева направо:Андрей Овсянников, Евгений Никитин, Николай Хмара, Эдгард Аликов, Алексей Сердюк, Арсений Спиридонов, Альберт Хайруллин, Руслан Низамутдинов.

ИА «Башинформ»
Теги: Транснефть – Урал
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