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В Уфе открылись магазины торговой сети «Центр Садовода»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В Уфе открылись магазины торговой сети «Центр Садовода» ﻿по продаже товаров для дома и сада: ул. Б. Бикбая; 17, ул. Р. Зорге; 44, ул. Революционная, 60; ул. Ухтомского, 17; ул. Первомайская, 66.

Теперь вы можете купить всё, что вам нужно для вашего сада в одном месте и не беспокоиться о качестве продукта. «Центр Садовода» очень внимательно подходит к ассортименту.

В торговой сети «Центр Садовода» представлен просто огромный выбор высококачественных семян﻿ от лучших поставщиков: «Поиск Агрохолдинг», «Гавриш», «СеДек», «Семена Алтая», «Уральский Дачник», «Сибирский Сад», «Партнёр», «Аэлита», «Агрос», «Agro Elita», «Новые Семена», «Семко Юниор».

Ассортимент включает известные и популярные сорта и гибриды цветочных и овощных культур, отличающиеся высокой урожайностью, лучшими вкусовыми качествами и повышенной питательной ценностью, а также устойчивые к вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды.

Компания постоянно развивает ассортимент и предлагает: грунты, торфосмеси с уникальным улучшенным составом: с оптимальным соотношением N-P-K (азот, фосфор, калий), с содержанием агроперлита (повышает влагоёмкость), с повышенным содержанием органики, с макро и микроэлементами, с содержанием гуматов, с бактериями подавляющими патогенные микроорганизмы, с удобрениями пролонгированного действия.

Подкормить рассаду, комнатные растения или садовые растения помогут удобрения минеральные, органические и органо-минеральные. Применяя стимуляторы роста вы не только ускоряете рост корневой системы, плодоношения, цветения, но и повышаете сопротивляемость к болезням и вредителям, защиту растений от недостатка освещенности, засухи или избытка влаги (известный пример: суспензия «Хлореллы», «Корневин»,«Эпин» и многое другое).

Более 10 тысяч наименований товаров включают и сидераты, средства защиты растений от болезней и насекомых- вредителей, регуляторы роста, средства от комаров, мух и клещей, садовый инвентарь, укрывные материалы и парники, комнатные горшечные растения, кованые подставки для цветов, керамические и пластиковые кашпо и горшки, ящики и кассеты для выращивания рассады, садовые фигуры, товары для пикника, кормовые добавки, премиксы, дистилляторы бытовые.

А сейчас ассортимент дополняют луковичные цветы, в ближайшие дни появятся и лук-севок, и сербские розы.

Для поддержки наших уважаемых пенсионеров компания ввела социальные карты для пенсионеров. Обладатель данной карты имеет право на скидку на следующие группы товаров: семена овощей и цветов, грунты, удобрения и агрохимикаты, укрывной материал, дуги, парники, стеклобанки, крышки для консервирования. Для получения данной карты достаточно посетить один из магазинов «Центр Садовода»﻿ с пенсионным удостоверением и заполнить анкету.

Адреса магазинов в Уфе:- ул. Б. Бикбая, 17;- ул. Р. Зорге, 44;- ул. Революционная, 60;- ул. Ухтомского, 17;- ул. Первомайская, 66.

Добро пожаловать в магазины «Центр Садовода» — рай для садовода!

ИА «Башинформ»
Теги: Центр Садовода, семена
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