Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51

EUR 75.84

10 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Банное в Башкирии попало в Топ-10 курортов России для весеннего отдыха

ОБЩЕСТВО
Фото: abzak.ru

Банное в Башкирии попало в Топ-10 курортов России для весеннего отдыха Фото: abzak.ru

Курорт Банное (Яктыкуль) в Башкирии вошло в первую десятку самых популярных российских курортов для весеннего отдыха. Рейтинг лучших курортов России для отдыха этой весной составил туристический портал ТурСтат по итогам проведенного интернет-опроса.

В Топ-10 российских курортов для отдыха весной попали горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье, а также город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, Банное в Башкирии и балтийский курорт Светлогорск в Калининградской области.

По результатам проведенного опроса, за курорт «Роза Хутор» в Сочи как лучший для весеннего отдыха проголосовали 20% респондентов. За Ялту — 18%, за курорты Подмосковья — 12%, за Байкал — 11%, за курорт Красная Поляна — 8%, за курорты Ленинградской области — 6%, за курорты Кавказских Минвод, Белокуриху и Банное — по 5%, за Светлогорск — 4%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более 10 тысяч посетителей портала в марте этого года.

Якты-Куль (Банное) – самое глубокое озеро Башкирии. Нередко его именуют башкирским морем: за волны, омывающие берега и пронзительный крик чаек. Название озера «Якты-Куль» в переводе с башкирского означает «светлое озеро».

Устоявшееся же в народе имя – Банное – связывают с именем Емельяна Пугачева: легенда гласит, что в 1774 году пугачевское войско останавливалось в этом месте на банный день.

Площадь озера составляет 7,7 квадратных километра, длина – 4170 метров, а максимальная глубина достигает 28 метров. Находится озеро в окружении гор Кутукай и Каранъялык, с вершин которых открывается прекрасная панорама.

Галина Бахшиева
Теги: рейтинг, Банное
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла
В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 м
В Чишминском районе Башкирии в пожаре заживо сгорели двое мужчин
В Чишминском районе Башкирии ночью 9 марта произошел пожар. Сообщение о том, что горит дом на улице Солнечной н.п. Заводянка поступило в Центр управлени
Подростка из Башкирии нашли мертвым на стадионе в Казахстане
Подросток из Башкирии 16-летний А. найден мертвым на школьном стадионе в Алма-Ате в ночь на 6 марта. Как сообщила двоюродная сестра его мамы Гульназ Х.,
В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса
В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть