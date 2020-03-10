Фото: abzak.ru Банное в Башкирии попало в Топ-10 курортов России для весеннего отдыха Фото: abzak.ru

Курорт Банное (Яктыкуль) в Башкирии вошло в первую десятку самых популярных российских курортов для весеннего отдыха. Рейтинг лучших курортов России для отдыха этой весной составил туристический портал ТурСтат по итогам проведенного интернет-опроса.

В Топ-10 российских курортов для отдыха весной попали горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье, а также город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, Банное в Башкирии и балтийский курорт Светлогорск в Калининградской области.

По результатам проведенного опроса, за курорт «Роза Хутор» в Сочи как лучший для весеннего отдыха проголосовали 20% респондентов. За Ялту — 18%, за курорты Подмосковья — 12%, за Байкал — 11%, за курорт Красная Поляна — 8%, за курорты Ленинградской области — 6%, за курорты Кавказских Минвод, Белокуриху и Банное — по 5%, за Светлогорск — 4%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более 10 тысяч посетителей портала в марте этого года.

Якты-Куль (Банное) – самое глубокое озеро Башкирии. Нередко его именуют башкирским морем: за волны, омывающие берега и пронзительный крик чаек. Название озера «Якты-Куль» в переводе с башкирского означает «светлое озеро».

Устоявшееся же в народе имя – Банное – связывают с именем Емельяна Пугачева: легенда гласит, что в 1774 году пугачевское войско останавливалось в этом месте на банный день.

Площадь озера составляет 7,7 квадратных километра, длина – 4170 метров, а максимальная глубина достигает 28 метров. Находится озеро в окружении гор Кутукай и Каранъялык, с вершин которых открывается прекрасная панорама.