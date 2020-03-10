Фото: Валерий Шахов В Башкирию пришла весна: синоптики сообщили о заметном потеплении Фото: Валерий Шахов

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, 10 марта в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 1 до 6 градусов тепла.

11 марта местами пройдет небольшой дождь, ночью со снегом. В отдельных районах ночью гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 2 до плюс 3. Днем — плюс 3-8 градусов.

12 марта, как и накануне, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем также небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от 0 до плюс 5, по юго-востоку Башкирии до минус 4 градусов. Днем теплее — от 2 до 7 градусов тепла.