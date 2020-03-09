Фото: Валерий Шахов «Не выхожу из дома»: уфимцы жалуются на сильный гололед на улицах башкирской столицы Фото: Валерий Шахов

Уфимцы в социальных сетях жалуются на гололед на тротуарах, дорогах и во дворах домов. По сообщениям горожан наблюдаются очереди в травмпунктах из-за падений на скользких улицах.

«Люди идут по автодорогам. А это чревато дополнительной травмой. Человек, уступив дорогу машине, может поскользнуться в момент проезда авто и попасть под него», пишет уфимец Дан Мамлеев.

«Я вчера упал на льду впервые за много лет. Почти всегда удавалось мне сохранять баланс и двигаться по льду осторожно, но тут мне встретилась ледяная глубокая колея и я не устоял. Хорошо, что успел сгруппироваться и не получил травм. Представляю, как сложно менее осторожным и подготовленным людям, особенно пожилым. В городе полнейший бардак», — пишет его подписчик.

«У меня мама уже третий день из дома не выходит. И еще как минимум два впереди. Пришлось подругу просить заехать. Никакой коронавирус тут не страшен», — подтверждает Анна Ефименко.

Юрист Вадим Беляков пишет, что находится в 22 больнице: его родственница упала на льду и расшибла голову.

Уфимка Анна Качанова также испытала трудности пеших переходов по улицам Уфы.

«Гололед и вода, нулевое сцепление нескользящей (но не сегодня) подошвы, покатые, не посыпанные тротуары, пешеходные дорожки, грязь вместо песка. Итог: падение, ушиб руки и ноги, испачканные вещи, сумка, а еще разнообразные пожелания в адрес уфимского ЖКХ. Да, и приглашение прогуляться вместе по дворам Уфы. Дабы оценить на себе, как счастливы уфимцы ходить по улицам нашего города», — написала она.

Пресс-секретарь уфимской мэрии Рената Салахова подтверждает, что сложности с гололедом в Уфе действительно есть, но специальные службы исправляют ситуацию. Сотрудники коммунальных организаций работают не только на центральных улицах, но и на отдаленных.

«9 марта по линии жилищных организаций УЖХ районов города во дворах работают 94 единицы техники, а также 552 дворника. На очистке кровель, надбалконных козырьков трудятся 57 бригад кровельщиков.

С магистралей и второстепенных дорог города за прошедшие сутки вывезено 13 829 кубометров снега. На линии работают 202 единицы техники и 237 дорожных рабочих.

С начала сезона коммунальные службы использовали около 25 тысяч тонн противогололедных материалов. За последние сутки – 85 тонн песчано-соляной смеси», — говорится в сообщении мэрии

Отметим, в понедельник, 9 марта Башгидромет предупредил о гололедных явлениях в республике. В Уфе прошел дождь.