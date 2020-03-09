В Башкирию поступили тест-системы для определения коронавируса. Их разработали ученые из новосибирского института «Вектор».

Как передает ГТРК «Башкортостан»﻿ со ссылкой на главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анну Казак, исследования проводятся методом полимеразно-цепной реакции. Результат готов уже через восемь часов. Специалисты уже исследовали около 400 материалов, коронавируса среди них не выявлено.

Одновременно образцы для исследования отправляют в Новосибирск, где и разработали тест-системы — таким образом врачи получают два результата о наличии или отсутствии вируса.