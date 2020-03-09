Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51

EUR 75.84

9 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирию поступили тест-системы для определения коронавируса

ОБЩЕСТВО

В Башкирию поступили тест-системы для определения коронавируса. Их разработали ученые из новосибирского института «Вектор».

Как передает ГТРК «Башкортостан»﻿ со ссылкой на главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анну Казак, исследования проводятся методом полимеразно-цепной реакции. Результат готов уже через восемь часов. Специалисты уже исследовали около 400 материалов, коронавируса среди них не выявлено.

Одновременно образцы для исследования отправляют в Новосибирск, где и разработали тест-системы — таким образом врачи получают два результата о наличии или отсутствии вируса.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Судьба «Салавата Юлаева» в плей-офф может решиться уже 11 марта
В понедельник, 9 марта «Салават Юлаев» сыграет на выезде с омским «Авангардом» пятый матч первого раунда плей-офф. В четырех сыгранных встречах команды
В Чишминском районе Башкирии в пожаре заживо сгорели двое мужчин
В Чишминском районе Башкирии ночью 9 марта произошел пожар. Сообщение о том, что горит дом на улице Солнечной н.п. Заводянка поступило в Центр управлени
Мартовское тепло может вызвать в Башкирии ранний и сильный паводок
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек ото льда в этом году ожидается в конце марта, что ран
В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла
В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 м
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть