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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса

ОБЩЕСТВО

В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров после посещения уфимской клинической больницы №4.

При этом инфекционная больница должна иметь максимальную вместимость и иметь выстроенную логистику.

«В мире ситуация с коронавирусом развивается по наихудшему сценарию — заболевание охватывает страны, еще недавно не имевшие инфицированных», – отметил Андрей Назаров.

Недостаток оборудования, о котором сообщил главный врач Радик Галимов, в том числе переносных аппаратов для проведения ультразвуковых и рентгенологических обследований будет компенсирован в ближайшее время. также первый вице-премьер считает необходимым предусмотреть дополнительные надбавки для медработников, учитывая вероятную зону риска и нагрузку.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, коронавирус
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