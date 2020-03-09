В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса

В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров после посещения уфимской клинической больницы №4.

При этом инфекционная больница должна иметь максимальную вместимость и иметь выстроенную логистику.

«В мире ситуация с коронавирусом развивается по наихудшему сценарию — заболевание охватывает страны, еще недавно не имевшие инфицированных», – отметил Андрей Назаров.

Недостаток оборудования, о котором сообщил главный врач Радик Галимов, в том числе переносных аппаратов для проведения ультразвуковых и рентгенологических обследований будет компенсирован в ближайшее время. также первый вице-премьер считает необходимым предусмотреть дополнительные надбавки для медработников, учитывая вероятную зону риска и нагрузку.