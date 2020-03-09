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9 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На дорогах Башкирии сохраняется гололедица

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии предупреждают жителей республики о неблагоприятных явлениях погоды.

В понедельник, 9 марта, на дорогах Башкирии сохраняется гололедица, местами по республике гололед.

Об этом сообщает Башкирское управление гидрометеослужбы.

В понедельник, 9 марта температура воздуха повысится уже ночью до -1,-6 градусов, днем до +1,+6 градусов. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем дождь со снегом. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6 градусов, по юго-востоку до -12 градусов.

Автомобилистам рекомендовано выбирать безопасную скорость и сохранять дистанцию.

Мэрия Уфы сообщает о том, что жилищно-коммунальные службы продолжают уборку дворов, магистралей и второстепенных дорог города. Особое внимание уделяется расчистке и обработке противогололедными материалами тротуаров, уличных лестничных пролетов, остановочных пунктов, пешеходных переходов.

9 марта по линии жилищных организаций УЖХ районов города во дворах работают 94 единицы техники, а также 552 дворника. На очистке кровель, надбалконных козырьков трудятся 57 бригад кровельщиков.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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