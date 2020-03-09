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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Россия закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

ОБЩЕСТВО

В России временно приостановили пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию Российской Федерации для обучения и работы, а также в частных, туристических и транзитных целях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

В Россию пустят лишь граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Ограничения ввели с полуночи 7 марта для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации.

Также запрещен транзитный проезд через территорию Российской Федерации.

Кроме того, временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений и виз на въезд в Российскую Федерацию с частной целью, в целях обучения и работы иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Исламской Республики Иран, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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