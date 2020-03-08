Фото: соцсети В Госдуме разрабатывается законопроект об обязательной маркировке БАДов Фото: соцсети

Партия «Единая Россия» ведет работу по разработке законопроекта об обязательной маркировке с элементами криптозащиты биологически активных добавок. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Сегодня рынок биологически активных добавок один из самых неурегулированных. Поток фальсификата, незарегистрированных БАДов, которые попадают к потребителям, соотносим с контрафактом алкоголя и табака, — отметил Александр Петров. — Более того, вокруг этой отрасли выстроилась целая криминальная схема по обману людей, когда им за огромные деньги предлагают «пустышки» и говорят, что они вылечат от тяжелых болезней».

Вопрос регулирования рынка сбыта биологических добавок, по словам парламентария, можно решить через постановление Кабмина или принятие соответствующего законопроекта.

«Бороться с отдельно взятыми сайтами и прочими продавцами бессмысленно, когда непонятно оригинальный это товар или фальшивка», — подчеркнул депутат, добавив, что введение маркировки позволит покупателю с помощью специального приложения на мобильном телефоне узнать всю необходимую информацию о производителе, поставщике данной биодобавки. Он также заметил, что маркировка будет распространяться, в том числе и на спортивное питание, способное при неправильном употреблении нанести непоправимый вред здоровью.

Как ожидается, после принятия нормативных документов будет установлен переходных период, как и в ситуации с лекарствами, обеспечения возможности подготовки производства.