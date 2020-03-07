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7 марта Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 8 марта потеплеет — Башгидромет

ОБЩЕСТВО

В Башкирии после 8 марта потеплеет, по прогнозу Башгидромета. В ближайшие сутки – до вечера воскресенья, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег с дождем, в отдельных районах гололед.

Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -15°, днем от -1 до +4°. На отдельных участках автодорог ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Прогноз для Уфы: облачно с прояснениями, без существенных осадков, порывы ветра до 17 м/с, ночью -5,-7°, днем 0,+2°.

После 8 марта потепление продолжится.

ИА «Башинформ»
Теги: синоптики, прогноз
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