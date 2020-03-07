Фото: Минздрав Башкирии В двух роддомах Уфы начали выписывать детей со свидетельством о рождении Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе в роддоме №3 и роддоме РКБ начали выписывать женщин со свидетельствами о рождении детей. Это делается, чтобы избавить родителей от лишних забот. Пилотный проект требует межведомственного сотрудничества и пока реализуется только в двух учреждениях, сообщили в Минздраве Башкирии. Выдача свидетельств о рождении сразу в роддомах — это первое мероприятие утвержденной в феврале «дорожной карты» по улучшению демографической ситуации в регионе.