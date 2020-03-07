Ярмарка будет работать с 10.00 до 12.00 в помещении Центра на бульваре Ибрагимова, 47/1.

В Уфе 12 марта пройдет ярмарка вакансий в строительной сфере, сообщили в Центре занятости. Работодатели предложат вакансии: автоэлектрик, бетонщик, водитель автомобиля, дворник, инженер, каменщик, кровельщик, маляр, машинист, монтажник строительных работ, рабочий, отделочник, плотник, дорожный рабочий, слесарь, токарь и другие.

ИА «Башинформ»

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