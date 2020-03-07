В Уфе 12 марта пройдет ярмарка вакансий в строительной сфере
В Уфе 12 марта пройдет ярмарка вакансий в строительной сфере Фото: администрация Уфы
В Уфе 12 марта пройдет ярмарка вакансий в строительной сфере, сообщили в Центре занятости. Работодатели предложат вакансии: автоэлектрик, бетонщик, водитель автомобиля, дворник, инженер, каменщик, кровельщик, маляр, машинист, монтажник строительных работ, рабочий, отделочник, плотник, дорожный рабочий, слесарь, токарь и другие.
Ярмарка будет работать с 10.00 до 12.00 в помещении Центра на бульваре Ибрагимова, 47/1.