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7 марта Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе открылась спортшкола по боксу имени Николая Валуева

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе в Центре спортивной подготовки состоялось торжественное открытие ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу Республики Башкортостан имени Николая Валуева». Почетными гостями стал сам Николай Валуев — ныне депутат Госдумы РФ, первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров, вице-премьер Ирек Сагитов, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.

«Этот зал выпустит из своих стен много чемпионов, которыми будет гордиться вся страна и республика. Уверен, что ринг поможет вам, спортсменам, уверенно стоять на ногах, будь то спорт или любая другая стезя, которую вы для себя выберете», – сказал Николай Валуев.

В новом зале будут проходить спортивную подготовку 180 человек под руководством четырех тренеров. Всего в спортшколе им. Н. Валуева 26 тренеров будут тренировать 714 спортсменов.

Также 7 марта в Центре спортивной подготовки прошел открытый республиканский турнир «День бокса», в котором приняли участие спортсмены от 10 до 40 лет из Башкирии и Оренбургской области, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: спортшкола, бокс, Валуев
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