Радий Хабиров посетил «Бал маленьких принцесс» в оперном театре в Уфе

Фото: Олег Яровиков

























Фото: Олег Яровиков

В Уфе состоялся второй ежегодный «Бал маленьких принцесс». В Башкирский театр оперы и балета приехали девочки с ограниченными возможностями здоровья со всей республики и их родители — всего около 500 человек. Праздник начинался прямо в фойе театра. Каждой гостье вручали корону и браслет, а приветствовали их сказочные персонажи, в роли которых выступили аниматоры и артисты. Организаторы подготовили насыщенную программу — волшебное шоу, выступление театра танца, катание на лошадях и ездовых собаках, участие в интерактивном спектакле, и собственно праздничный бал.

На площадке мероприятия также прошли лечебные и реабилитационные мастер-классы, психологический тренинг для родителей от ресурсного центра «Семья», консультации со специалистами по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участниц бала с Международным женским днем поздравил глава Башкирии Радий Хабиров: «Я восхищаюсь всеми, кто здесь находится. Восхищаюсь вашей стойкостью, желанием хорошо учиться, двигаться, быть активными, красивыми. Хотел бы сказать слова огромной благодарности вашим замечательным мамам — самым сильным, добрым, великодушным и умным. Спасибо вам, милые наши мамочки, за то, что вы у нас есть! Такие праздники мы делаем по всей республике, потому что мы вас очень любим и будем вам помогать. Просто знайте, что мы всегда у вас есть. С праздником!».

«Нужно, чтобы такие праздники, которые сегодня проходят по всей республике, случались чаще. Чтобы вы могли приходить не только на специально организованные для вас мероприятия. Это нужно не только вам, но и нам, обычным людям», — сказала супруга главы республик Каринэ Хабирова.

Пока участники праздника смотрели спектакль «Летучий корабль», глава региона провел встречу с меценатами, которые оказали помощь в организации праздничного бала. Радий Хабиров поблагодарил их за помощь в подготовке праздника и за работу, которую благотворители ведут на постоянной основе.

Общаясь с журналистами, глава республики подчеркнул, что уфимский праздник должен стать примером для всех муниципалитетов. «Каждый район и город в состоянии украсить свой ДК, организовать мероприятие. Сегодня начальники отделов культуры провели здесь целый день, чтобы увидеть, как это делается», — прокомментировал Радий Хабиров.

Традиция проведения «Аксаковских ёлок» и «Балов маленьких принцесс» для детей с ограниченными возможностями здоровья ведет отсчёт с 2019 года. С инициативой их проведения выступил руководитель региона. Ожидается, что в 2020 году этот список пополнит ещё одно событие — «Турнир маленьких рыцарей».

В начале марта «Балы маленьких принцесс» прошли во многих городах и районах республики, их посетили сотни детей с ограниченными возможностями здоровья.