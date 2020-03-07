Фото: Яндекс.Карты Адвокатская палата Башкирии выбрала нового президента Фото: Яндекс.Карты

В Адвокатской палате Башкирии — новый президент, сообщает «Коммерсант-Уфа». Накануне совет палаты избрал на этот пост руководителя Учалинского филиала Республиканской коллегии адвокатов Артура Насырова. По его предложению экс-президент Адвокатской палаты Булат Юмадилов, работавший на этой должности с 2009 года, назначен вице-президентом.

Летом 2019 года СКР возбудил в отношении неустановленных членов палаты уголовное дело о мошенничестве: был заключен договор аренды помещений у тещи Юмадилова, нанесший ущерб палате на 3,4 млн рублей.

Артур Насыров родился в 1967 году в Салавате. Окончил Московский международный институт экономики и права.