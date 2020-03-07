Башкирия вошла в Топ-6 эффективности региональной молодежной политики
Федеральное агентство по делам молодежи подготовило итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, за 2019 год. Список возглавил Татарстан, далее — Ростовская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Башкирия, Архангельская, Белгородская области, Санкт-Петербург, Чечня.
Деятельность органов исполнительной власти, курирующих региональную молодежную политику, оценивалась по 85 критериям, которые соответствуют основным направлениям деятельности Росмолодежи.
В 2019 году критерии разделили на четыре блока: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации государственной молодежной политики (институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по приоритетному направлению текущего года. Сбор информации проходил посредством АИС «Молодежь России».