Башкирия вошла в Топ-6 эффективности региональной молодежной политики

В 2019 году критерии разделили на четыре блока: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации государственной молодежной политики (институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по приоритетному направлению текущего года. Сбор информации проходил посредством АИС «Молодежь России».

Федеральное агентство по делам молодежи подготовило итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, за 2019 год. Список возглавил Татарстан, далее — Ростовская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Башкирия, Архангельская, Белгородская области, Санкт-Петербург, Чечня.

ИА «Башинформ»

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