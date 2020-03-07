Фото: архив В Башкирии Тотальный диктант пройдет в 10 городах и трех поселках Фото: архив

Тотальный диктант в 2020 году назначен на 4 апреля. В Башкирии образовательная акция пройдет в 10 городах и трех поселках: в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Мелеузе, Кумертау, Учалах, Белорецке, Белебее, Нефтекамске, Раевском, Федоровке и Старых Казанчах.

Регистрация на площадки начнется за десять дней до акции — 25 марта. Подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах, напомнили организаторы акции.

Для проведения Тотального диктанта в Башкирии доставят почти 5,7 тыс. ручек, специально заказанных для проекта: 5,25 тыс. синих — для пишущих и 440 красных для проверяющих, сообщили в УФПС по РБ.