Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в этом году вскрытие рек от льда ожидается на 8-13 дней раньше Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в этом году вскрытие рек бассейна реки Урал и очищение от льда ожидается на 8-13 дней раньше нормы, сообщила руководитель Башгидромета Вилора Горохолькая на заседании республиканской противопаводковой комиссии в Правительстве РБ.

Гидрологи ежедневно измеряют уровень рек, а специалисты по ЧС сформировали группы оперативного реагирования.

Согласно предварительному прогнозу максимальные уровни на реках Белая и Уфа ожидаются в пределах и выше нормы на 50 см. Окончательный прогноз весеннего половодья подготовят к 25 марта.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о готовности системы оповещения населения к предстоящему половодью. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения республики находится в исправном состоянии, и готова к использованию по предназначению. В республике созданы 55 зон экстренного оповещения населения, что позволяет запускать систему оповещения в автоматическом режиме при достижении критического уровня воды и вовремя предупредить население о возникающей опасности.

Специалисты сообщили, что в регионе под угрозой подтопления находятся более 250 населенных пунктов. В них проживает около 84 тысяч человек. Там подготовка к паводку началась еще с прошлого года. Проведены берегоукрепительные работы, ремонт дорог и мостов, а также очистка русел рек. Местным жителям, которые могут оказаться в зоне подтопления, советуют убрать все ценные вещи из подвалов, убрать со двора всё, что может унести вода. И быть готовым к эвакуации.