Фото: соцсети В Башкирии власти оказывают помощь семье многодетного отца, травмированного в Нефтеюганске Фото: соцсети

В Башкирии муниципальные власти оказывают помощь многодетной семье, глава которой получил серьезные травмы на вахтовой работе в Нефтеюганске.

Как сообщал ранее «Башинформ», житель села Бакалы 45-летний Рамиль Инсафутдинов устроился на работу в энергоресурсную компанию «АвтоДорстройМеханизация». Это была его первая поездка на вахту. 17 февраля работник производил высотные сварочные работы и упал с восьмиметровой высоты.

В результате мужчина получил тяжелые травмы на производстве: открытый перелом бедра, перелом лучевой кости, разрыв лунного сочленения, перелом крестца. Сейчас Рамиль находится в городской больнице Нефтеюганска. Пострадавшему пришлось ампутировать руку, провели операцию на ноге, готовят к операции на тазобедренные суставы. По факту получения телесных повреждений ведется следствие.

Состояние нашего земляка держит на контроле и глава республиканского Минздрава Максим Забелин. Врачи из Башкирии связались с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа. По заключению медиков, перевозить Рамиля на родину пока нельзя, в Нефтеюганске он получает лечение в полном объеме. Состояние пациента стабильное.

Как рассказал «Башинформу» замглавы по соцвопросам Фарит Хайбрахманов, в семье Инсафутдиновых воспитываются пятеро детей в возрасте от четырех до 14 лет. 18 февраля супруга Алена и мать Гашия уехали в Нефтеюганск ухаживать за Рамилем. На время их отсутствия, четверо детей помещены в сельский социальный приют, где за ними присматривают. Они посещают детский сад и школу. За пятым ребенком — с ограниченными возможностями с рождения — ухаживает бабушка.

Администрация Бакалинского района оказывает семье юридическую и материальную помощь. Ситуация находится на постоянном контроле главы муниципалитета.

﻿«В первую очередь, мы оказываем юридическую помощь. Сейчас идет следствие, нужно оформить правильно все документы, так как телесные повреждения Рамиль получил на производстве. Постоянно находимся на связи с супругой — Аленой, помогаем им с матерью снимать жилье в Нефтеюганске, пока они ухаживают за Рамилем. Предварительно, еще где-то месяц они будут там, — сказал Фарит Хайбрахманов. — Мы будем всячески оказывать помощь семье — все, что нужно. Поможем в транспортировке, дальнейшей жизни многодетной семьи».