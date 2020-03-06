Фото: Республиканский кардиоцентр В число победителей конкурса «Лидеры России-2020» вошел кардиохирург из Башкирии Фото: Республиканский кардиоцентр

Объявлены имена 30 победителей финала специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России-2020» . Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Полуфинал и финал специализации проходили с 29 февраля по 5 марта в Москве. В полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России, в их числе девять участников из нашей республики. После чего 100 финалистов, среди них четыре медика из Башкирии, боролись за выход в финал в очных оценочных мероприятиях. Конкурсанты участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах, а также вырабатывали предложения в рамках стратегической сессии по развитию национального проекта «Здравоохранение».

В итоге в суперфинал вышли 10 человек из 9 регионов.

Победителями специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» стали 30 человек.

В числе победителей — заведующий отделом организации хирургической помощи и высокотехнологичной медицинской помощи Республиканского кардиологического центра Богдан Олейник. Доктор в 2003 году закончил Башкирский государственный медицинский университет. После интернатуры и клинической ординатуры устроился работать врачом-кардиохирургом в отделение взрослой кардиохирургии Республиканского кардиологического центра.

Справка. Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.